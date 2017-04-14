Nizip'te 45 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, jandarma tarafından lisanssız olduğu saptanan madeni yağ atık tesisinde 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir depoya baskın düzenledi. Yapılan baskında madeni yağ atık tesisi olarak lisanssız işletildiği saptanan depoda satışa hazır hale getirilmiş 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından mühürlenen işyerinin sahibi M.K. ile çalışanlardan S.K. ve Ş.T. gözaltına alındı.



- Gaziantep