Nizip Myo Öğrencilerinden Örnek Tdp Projesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencileri bastırdıkları el broşürleri ile 15 temmuz gecesinde yaşanılanları hatırlatıyor.



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Veliddin Çiftçi tarafından Gıda Teknolojisi Programı öğrencileriyle birlikte yürütülen "15 Temmuz Şehit ve Gazileri" Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında Nizip genelinde toplumsal bilinci artırma çalışmaları yürütülüyor. Proje ile toplumsal duyarlılığı, hoşgörüyü, üniversite toplum birlikteliğini, milli birlik ve beraberliği vurgulamaya çalışıldığını belirten Öğr. Gör. Çiftci, Nizip genelinde ulaşabildikleri esnaf ve halka 'Gençlik Darbeye Karşı' sloganıyla hazırlamış oldukları afiş ve broşürlerle darbelere karşı farkındalık edinmek amacıyla çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Öğr. Gör. Çiftci, Nizip genelinde 100 civarında afiş ve 2 bin civarında el broşürü bastırdıklarını hatırlattı. Demokrasiye sahip çıkmak adına 15 Temmuz Şehitleri ve bugüne kadar vatan için can vermiş tüm şehitleri kapsayan bir anı, görüş defteri oluşturma çabalarının sürdüğünü kaydeden Çiftçi, projede canla başla çalışan tüm öğrencilerine teşekkür etti. - GAZİANTEP