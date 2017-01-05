Nizip Devlet Hastanesinde Verilen Hizmetler

Nizip Devlet Hastanesinde bir yılda 900 bin hastanın muayene edildiği bildirildi.



Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl hastanede yapılan yenileme çalışmaları ve yeni alınan tıbbi cihazların da etkisiyle hasta sevk oranının düştüğü belirtildi.



Birçok önemli cerrahi müdahale ve tedavinin yapıldığı hastanede, 49 uzman hekim, 30 pratisyen hekim ve 138 hemşire kadrosuyla bütün branşlarda sağlık hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, "Geçen yıl içerisinde 900 bin hasta muayene edildi. Bunun yanı sıra Acil Servis'e müracaat eden 400 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Ayrıca, 6 bin 500 hasta ameliyat edildi. 15 bin 870 hasta da yatarak tedavi gördü." ifadeleri kullanıldı.