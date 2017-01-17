Niyazi Koyuncu Konser Verdi

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.



"Vestel Gururla Yerli Konserleri" kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki konserde sadece şarkı söylemek istediğini aktaran genç sanatçı, "Bugüne kadar çok kötü şeyler yaşandı. Hiçbirini hatırlatmak istemiyorum. O yüzden ben şarkılara sığınıyorum." dedi.



Sanatçı, abisi Kazım Koyuncu için "İşte Gidiyorum" şarkısını seslendirerek, "Bu şarkının nereye gittiği sanırım çok belli olmuştur." ifadelerini kullandı.



Niyazi Koyuncu, 4 yıl aradan sonra çıkardığı "Liva" adlı yeni albümünde yer alan şarkıların yanı sıra "Heydane", "Köprü Ortası", "Deniz Üstünde Fener" ve "Gönlümün Kıyısı" gibi parçaların da aralarında bulunduğu 20'den fazla şarkıyı yorumladı.



Yaklaşık üç saat süren konserde, Karadeniz müziğinin ünlü isimleri Selçuk Balcı ile Resul Dindar konuk sanatçı olarak sahnede Koyuncu'ya eşlik etti.



Dindar da sahnede yaptığı konuşmada, "Niyazi bir iş yaparsa ben oradayım. Şükür ki buradayım. İyi ki bu kadar kalabalık ve iyi ki bu kadar eşlik ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize." dedi.



İzleyiciler, salonun etrafında büyük bir halka oluşturarak horon tepti.



Konseri izlemeye gelenler arasında yönetmen Osman Sınav ve oyuncu Şevket Çapkınoğlu da yer aldı.