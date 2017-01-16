Niyazi Koyuncu: "Karadeniz müziğini Türkiye'ye abim sevdirdi."

"İLK KEZ BİR ÇOCUK YARARINA SAHNEYE ÇIKTIM, SONRA BİR DAHA İNMEDİM."

Eskişehir'de yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra Karadenizli bir arkadaşı vasıtasıyla ilk kez sahneye çıktığını söyleyen Niyazi Koyuncu, "5 yaşında lösemi kanseriyle mücadele eden bir çocuk için düzenlenen yardım gecesinde sahneye çıktım. O güne kadar böyle bir niyetim hiç olmamıştı, ama sahneyi çok sevdim ve bir daha da inmek istemedim" dedi.

"ABİM ŞARKI SÖYLEMEM İÇİN ISRAR ETTİ."

"Kazım abim beni bir kez banyoda şarkı söylerken duymuştu" diyen Niyazi Koyuncu, abisinin şarkı söylemesi için kendisine çok ısrar ettiğini belirtti. Ailesinin önünde şarkı söylemekten her zaman çekindiğini açıklayan sanatçı, ilk defa Batum'da gerçekleşen bir konserde annesi ve babasının karşısında şarkı söylediğini ve hayatında hiç bu kadar çok heyecanlanmadığını sözlerine ekledi.

"KARADENİZ MÜZİĞİNİ TÜRKİYE'YE ABİM SEVDİRDİ."

Türkiye'ye Karadeniz müziğini sevdiren kişinin abisi Kazım Koyuncu olduğunu belirten sanatçı, "Bizler de güzel işler yapmaya çalışan diğer bir nesiliz. İnsanların bakışlarından, şarkılara eşlik etmelerinden bunu anlayabiliyoruz" dedi.

"CEYLAN ERTEM'LE GÜZEL BİR ANI BIRAKTIK"

Yeni albümü "Liva"nın kelime anlamının "Kar suyu" olduğunu açıklayan Koyuncu, Ceylan Ertem'in kendisini kırmayarak ona bu albümde "Kalbime Yağan Kar" adlı şarkıyla eşlik ettiğini açıkladı. Üç yıl üzerinde çalıştığı yeni albümü "Liva"ya lansman yapamadığı için üzgün olduğunu belirten Niyazi Koyuncu, 17 Ocak'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek konserde sevenleriyle buluşacağı içinse oldukça heyecanlı olduğunu ekledi.

"Albüm 'içini dökme' işidir."

Eskişehir'de yaşadığı dönemde aşkları, acıları, ihanetleri, güzellikleri, kötülükleri deneyimlediğini ve bu duygular içinde biriktikçe paylaşma gereği hissettiğini belirten sanatçı, "Bence albüm, içini dökme işidir" dedi. Koyuncu, ayrıca şarkılarının psikiyatrist arkadaşı tarafından da terapilerde kullanıldığını ekledi.

"ABİM TRABZONSPOR'LUYDU, AMA BEN FENERBAHÇE'LİYİM"

Abisi Kazım Koyuncu'nun aksine Trabzonspor'lu olmadığını söyleyen sanatçı, "Küçüklüğümden beri Fener'liyim. Çocukken öyle karar vermişim" dedi.

