Niyazi Koyuncu'dan Mersin'de Karadeniz Rüzgarı

MERSİN'de sahneye çıkan Karadeniz müziğinin başarılı yorumcularından Niyazi Koyuncu, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.



Yenişehir Kültür Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıkan Koyuncu, eski ve yeni şarkılarını söyledi. Genç yaşta yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, aağabeyini 'Koyverdun Gittun Beni' şarkısını söyleyerek andı. Şarkıları dinleyenler de Koyuncu'ya eşlik etti. Okuduğu Türkçe ve Lazca şarkılar ile salondaki enerjiyi arttıran başarılı sanatçı, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti. Hareketli parçalarda sahnede ekip arkadaşları ile oynayan Koyuncu'ya alkışlarla destek veren izleyenlerin bir kısmı da oturdukları yerden kalkarak oyun oynadı. Lazca'da kar suyu ve baharı karşılamak anlamına gelen 'Liva' albümünden eserlere de yer veren Koyuncu, konserde Karadeniz'e ait tulumla kemençeyi elektro gitarla buluşturarak çok sesli bir müzik yarattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koyuncu uzun süre alkışlandı. - Mersin