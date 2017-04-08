Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, 8 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Pançol'da-bugünkü adıyla Yeşilköy-Cavit ve Hüsniye Koyuncu'nun altıncı çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu kalabalık bir ailede geçen sanatçının müzikle tanışması ve bugünkü kimliğinin oluşması bu yıllara rastlar. Bu kimliğin oluşmasında, Karadeniz'in renkliliğinin, yöre halkından duyduğu ezgilerin ve gözlemlediği kültürlerin önemi büyüktür.



Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi eğitim aldığı Eskişehir şehirdeki bir tesadüfle başlar ve o geceden sonra,kendisini en çok mutlu eden şeyin ne olduğunu bulur. Daha sonra "Seritana" -Lazca 'karanlıktaki ışık' anlamına gelen- adlı etnik müzik grubunu kurar.Grubun solistliğini yapan Niyazi Koyuncu,sanatın en çok sokakta var olduğuna inanmış ve buradaki gerçeklikten beslenmiştir.



Grubuyla beraber İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu,bir süre sonra grubun dağılmasıyla,yaşama dair kaygılarını,isyanlarını ve umutlarını tek başına söylemeye başlar. Herkesin "kendi dilinde" özgürlük şarkıları söyleyeceği bir dünyayı düşleyen sanatçı,ilk solo albümü "Muço Pa"(nasıl yapayım)ile karşımıza çıkıyor.Niyazi Koyuncu,dinleyenlere; Türkçe, Lazca Gürcüce, Megrelce ve Hemşince şarkılarla sesleniyor.



'Muço Pa' ile bizlere hayatı sorgulatan Niyazi Koyuncu, dünyayı güzelleştirmenin yolunu, farklılıkların bir araya gelmesinde görüyor…



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Niyazi Koyuncu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır