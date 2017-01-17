Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu, 17 Ocak'ta Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında Zorlu PSM'de sahne alacak!



2005'te hayatını kaybeden müzisyen ve söz yazarı Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu, 1984'te Artvin Hopa'da dünyaya geldi. Kalabalık bir aile içinde büyüyen ve renkli bir bölgenin kültürüyle genç yaşta tanışan Koyuncu, ileride müziğine işleyeceği Karadeniz'in dokusunu ve melodilerini öğrenmeye başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başlayan eğitimini yarıda bırakarak kendi adına sanatsal bir hayatın kapılarını araladığı Eskişehir'in yolunu tuttu.



Kalabalık önünde ilk defa Eskişehir'de tesadüfen şarkı söyleyen Niyazi Koyuncu, kendisini neyin mutlu ettiğini şans eseri keşfetti. Lazca'da "karanlıktaki ışık" anlamına gelen Seritana adlı etnik müzik grubunu kuran Karadenizli sanatçı, solistliğini yaptığı bu grupla birlikte sokağın gerçekliğini müziğine yansıtmaya başladı.



İstanbul'a taşınmasıyla Seritana'nın dağılması sonucu, Koyuncu'nun solo kariyerinin de başlangıcına işaret ediyordu. İlk solo albümü Muço Pa!'yı (Nasıl Yapayım?) 2013'te yayınlayan sanatçı, parçalarında Türkçe'nin yanı sıra Lazca, Gürcüce, Megrelce ve Hemşince de kullandı. Son olarak bu yıl içinde ikinci albümü Liva'yı yayınlayan Kazım Koyuncu, Zorlu PSM'nin 4. sezonunun açılışını yapan MIX Festival'ın da büyük beğeni toplayan performanslarından birine imza attı.



Karadeniz kültürünü ve kendi Karadenizli kimliğini şarkılarına başarıyla yansıtan kent ozanı, şarkıcı ve söz yazarı Niyazi Koyuncu, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli konserleri kapsamında 17 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahne alacak!