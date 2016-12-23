Nitelikli Yağma' Iddiası

Çanakkale'de, "nitelikli yağma" ve "zorla senet imzalatma" suçlarına karıştıkları belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Biga ilçesinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, "nitelikli yağma" ve "zorla senet imzalatma" suçlarına karıştıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.