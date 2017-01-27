Nissan Juke E-Power Ekim'de Geliyor

CARMEDYA.COM – Tokyo Fuarı’nda ortaya çıkması beklenen Nissan Juke, hibrit motor seçeneği ile de gelebilir.

Nissan Juke E-Power Ekim'de Geliyor


Kaynak: Carmedya.com

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