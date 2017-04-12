Nissan'ın Yeni Patronu Mitsubishi'yi Kalkındıracak

CARMEDYA.COM – Nissan’ın yeni CEO’su Hiroto Saikawa, şirketi cesur bir plan çerçevesinde hazırlıyor.

Nissan'ın Yeni Patronu Mitsubishi'yi Kalkındıracak




Kaynak: Carmedya.com

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