Nişantepeli vatandaşlar tapularına kavuştu



İSTANBUL - Nişantepeli vatandaşlar tapularını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın elinden aldı.

Nişantepe Mahallesi'nde, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi gereği, şuyulandırmalarında ipotek borçlusu olup ödemesini yaptığı halde, 2007 yılından bu yana tapusunu alamayan aileler, Çekmeköy Belediyesi'nin çalışmaları neticesinde tekrar hiçbir ücret ödemeden tapularına kavuşuyor. İkinci etap çalışmaları neticesinde Çekmeköy Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen teslim töreninde 48 aile daha tapularını aldı. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 78 aile tapularına kavuştu. Vatandaşlar tapularını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın elinden aldı.

"Para ödeyip tapusunu alamayan kardeşlerimizin sorununu çözmüş oluyoruz"

Mülkiyet ve tapunun çok önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,"Bu gün bizim görevimiz bu haksızlığı asla ticaret, menfaat gütmeden çözmek şu anda da bu noktada 78 kardeşimizin sorununu çözdük Nişantepe'de para ödeyip tapusunu alamayan kardeşlerimizin sorununu çözmüş oluyoruz. Birde orada işgaller var, hiç ödeme yapmamış, hazine okul, belediye arazisine işgaller var. Orada da hiç kimseye sıkıntı yaratmadan bir projelendirme çalışmamız var. İnşallah onu da çözersek bu konuda da orada kardeşlerimizin de sorununu Allah'ın izniyle çözmüş olacağız" dedi.

Programa katılan AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı,"Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Belediye başkanımız ve ekibinin bu konuyu çözmek konusunda gösterdiği gayret ve çaba için kendilerine teşekkür ediyorum. Nişantepe'deki sorunlarımızı teker teker sağlıklı şekilde çözüyoruz. Belediye başkanımızın gayreti sizlerin desteğiyle sorunsuz bir Nişantepe ortaya çıkaracağız inşallah. Tapularınız hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Hakkımız olan buydu bunu da aldık"

Uzun bir sürecin ardından tapusuna kavuştuğu için çok sevindiğini söyleyen Muharrem Çakmak,"Mutluyuz ama çözülmesi gereken sorunlar var daha galiba. Hakkımız olan buydu bunu da aldık. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizim oturduğumuz yerler eski binalar yeni binalarda oturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlgilendikleri için teşekkür ederiz"

Çekmeköy Belediye'sinin tapularını almaları adına yaptığı çalışmaların çok güzel olduğuna dikkat çeken Nadiye Mısır,"Sonunda kavuştuk, ilgilendikleri için teşekkür ederiz. Nasıl diyeyim bir parçan kopmuş tekrar yerini aldığında tabi ki mutlu olursun böyle bir şey" diye konuştu.