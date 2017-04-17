Nişantaşı Üniversitesi Namağlup Şampiyon

NİŞANTAŞI Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Ligi'nde namağlup şampiyon oldu.



Lig boyunca tüm maçlarda etkili bir oyun ortaya koyan Nişantaşı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi'ni 83-77, Acıbadem Üniversitesi'ni 95-67, Üsküdar Üniversitesi'ni 77-41 ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ni 76-60 mağlup ederek, grup maçlarını tamamladı. Yarı finalde güçlü rakibi İstanbul Üniversitesi'ni 74-56 ile geçen Nişantaşı Üniversitesi, finalde MEF Üniversitesi'nin rakibi oldu. Oldukça çekişmeli geçen final maçında Nişantaşı Üniversitesi, son periyottaki etkili oyunu ile MEF Üniversitesi'ni 68-55 yenerek namağlup şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını müzesine götüren Nişantaşı Üniversitesi, önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alma hakkı elde etti.



Takımın önemli oyuncularından Burak Nurkan, final maçından sonra yaptığı açıklamada "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik ve bunu başardığımız için çok mutluyuz. Başta bize destek olan üniversite yönetimi, antrenörümüz Taylan Dündar, idarecimiz Deniz Kıyak olmak üzere bize ilk günden beri destek olan üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum ve tüm takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.



Takım idarecisi Deniz Kıyak ise, "Takım olarak uzun bir sezonu başarılı bir şekilde geride bıraktık. Antrenörümüz Taylan Dündar'ın liderliğinde bu yıl basketbol takımımız çok iyi organize oldu. Önümüzdeki yıl da 1. Lig şampiyonluğunun önemli bir adayıyız" ifadesini kullandı.



- İstanbul