Nişantaşı Üniversitesi ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tercih fuarında



ADANA - Adana'da düzenlenen Eket Üniversite Tercih Fuarı'nda stant açan Nişantaşı Üniversitesi ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, tercih yapmaya hazırlanan öğrencilere üniversiteleri hakkında bilgiler aktardı.

Ekef Fuarcılık tarafından kentte bir otelde binlerce öğrencinin katılımıyla Üniversite Tercih Fuarı düzenlendi. Etkinlikte, Sait Gürsoy tercih yapacak öğrencilere seminer verdi.

Nişantaşı Üniversitesi ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi görevlileri de kurdukları stantta tercih yapacak öğrencilere üniversitelerin eğitim imkanları hakkında bilgiler aktardı.

Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, öğrencilerin İngilizce'yi ana vatanı İngiltere'de öğrenebileceğini anlatarak Londra ve Dublin kampüslerinden bahsetti. Yeni bir kampüs hazırlığında olduklarını da sözlerine ekleyen Karataş, "Bu yıl 1453 Maslak Neoteknik Kampüs'e taşınacağız. Teknolojik altyapısı oldukça kuvvetli bir kampüs olacak. Öğrencilerimiz eğer bizi tercih ederlerse onları güzel sürprizler bekliyor. Laboratuvarları fazla olan kampüsümüz birçok öğrenciye rahat çalışma alanı sağlıyor. Spor, sosyal mekan alanları oldukça geniş olan, farklı bir verimlilik sunacak kampüsümüz öğrenciler tarafından beğenilecek bir kampüs olacak.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Programları Direktörü Öğretim Görevlisi Gökçe Ünal ise YÖK Denkliği bulunan üniversitenin henüz yeni açılmasına rağmen yoğun taleple karşılaştığını ifade ederek şu bilgileri aktardı:

"Üniversitemizde özellikle diş hekimliği öne çıkıyor. Psikoloji ve Türkçe Öğretmenliğine çok yoğun talep var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de Beslenme Diyetetik ve Fizyoterapiye yoğun ilgi var. Bizim sloganımız 'sağlıklı bir eğitim.' Sağlıklı ve güvenli bir eğitimi öğrencilerimize sunuyoruz ve bu şekilde ciddi akademik kadrosuyla, uygulama alanlarıyla iyi sağlık eğitimi, toplum bilimi eğitimini öğrencilere sunacağız. Daha çok sağlık bölümleriyle öne çıkan bir üniversite olarak da sektörü çok yakından takip ediyoruz. Pek çok devlet-özel hastaneyle protokollerimiz var. Üniversitemizin hemen yanınına bir devlet hastanesi inşa ediliyor. Ondan aldığımız güçle öğrencilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Öğrencilerimize şunu tavsiye etmek isterim. Mesleklerin geleceklerini lütfen incelesinler. Bundan 4-5 sene sonra o mesleğin geleceği ne olabilir onu incelesinler. Dünya çok hızlı değişiyor. Bugün çok popüler olan bir meslek 3-5 sene sonra talepkar olmayabilir. Biz de bölümler açarken çok derin analizler yapıyoruz. Bütün OECD verilerini değerlendiriyoruz. Türkiye'de bulunan sektörlerin büyüme oranlarına göre bölüm açıyoruz ki mezunlarımızın işsiz kalma olasılığı düşsün. Öğrencilere de büyük iş düşüyor. Gelişmiş laboratuvarlarımızdan faydalanabilirlerse mesleklerinde bir adım öne çıkabileceklerini düşünüyoruz.

(NPR-