Nişantaşı Üniversitesi 1. Lig'de

Nişantaşı Üniversitesi Erkek Tenis Takımı, Antalya'da yapılan üniversiteler arası tenis 2. Ligi'nde birinci olarak önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alma hakkı elde etti.



Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada finalde Gedik Üniversitesi'ni takım kaptanı Gökberk Ergeneman'ın etkili oyunu ile 2-1 mağlup eden Nişantaşı Üniversitesi birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. Takım kaptanı Gökberk Ergeneman final maçından sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu geçen maçlar sonunda namağlup olarak kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu, üniversite olarak çok iyi bir çizgi yakaladıklarını, hocalarımızın desteklerini karşılıksız bırakmadıkları için çok mutlu olduğunu" belirtirken, Spor Direktörü Taylan Dündar ise, "Üniversite yönetimimizin desteği ile spora yaptığımız yatırımın meyvelerini toplamaya başladık. Bu başarıları arttırarak devam edeceğiz. Gökberk Ergeneman ve Ayla Aksu gibi önemli tenisçilerimizin yanında önümüzdeki yıl takviye yaparak 1 Ligi'de kazanmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL