Nişanlısının 'Bana Tecavüz Etti' Dediği Genç İntihar Etti

Nişanlısının "bana tecavüz etti" dediği genç intihar etti

Adana'da bir genç, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine intihar etti



ADANA - Adana'da bir genç, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin zemin katında ailesi ile birlikte yaşayan M.K. bir süre önce genç bir kızla nişanlandı. Ancak genç kız geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyet Savcılığı'na giderek M.K.'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.K. savcıya verdiği ifadesinde nişanlısına tecavüz etmediğini kendisine iftira atıldığını söyledi. Serbest bırakılan ve iftiraya uğradığını söyleyen M.K. bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bunalıma giren M.K. bugün saat 15.30 sıralarında da pompalı tüfekle odasında başına ateş etti. Silah sesini duyan baba, anne ve kardeşleri odaya girdiklerinde M.K'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin büyük acısı nedeniyle yaralıya müdahale etmekte güçlük çekti. Sağlık ekipleri olay yerine polis çağırdı. Polis babanın elinden pompalı tüfeği alıp sakinleştirerek sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen M.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.