Nişanlısının "Bana Tecavüz Etti" Dediği Genç İntihar Etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde lüks bir sitenin zemin katında ailesi ile birlikte yaşayan M.K. (27) bir süre önce genç bir kızla nişanlandı. Ancak genç kız geçtiğimiz çarşamba günü Cumhuriyet Savcılığı'na giderek M.K.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI

Bunun üzerine gözaltına alınan M.K. savcıya verdiği ifadesinde nişanlısına tecavüz etmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Serbest bırakılan ve iftiraya uğradığını söyleyen M.K. bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

POMPALIYLA İNTİHAR ETTİ

Bunalıma giren M.K., bugün saat 15.30 sıralarında pompalı tüfekle odasında başına ateş etti. Silah sesini duyan baba, anne ve kardeşleri odaya girdiklerinde M.K.'yi kanlar içinde buldu. KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin büyük acısı nedeniyle yaralıya müdahale etmekte güçlük çekti. Sağlık ekipleri olay yerine polis çağırdı. Polis babanın elinden pompalı tüfeği alıp sakinleştirerek sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen M.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.K.'nin babası ve kardeşleri nişanlısının ailesini telefonla arayarak tehditler savurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.