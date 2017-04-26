Nişanlısının Ayrılmak İstediği Genç Kız İntihar Etti

ADANA'da iddiaya göre nişanlısının ayrılma teklifine sinirlenen 27 yaşındaki Gamze Özcan, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine gelen nişanlısı Samet G., "Kızı bulun benim başımı yakmayın" diye gözyaşı döktü.



Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde Gamze Özcan, nişanlısı Samet G. ve arkadaşları bir restoranda geç saatlere kadar yemek yedi. Geç saatlere kadar sohbet eden grup, saat 01.00 sıralarında evlerine gitmek için masadan kalktı. Bu sırada iddiaya göre Samet G. nişanlısı Gamze Özcan'a ayrılmak istediğini söyledi. Aralarında bir süre tartışan çiftten, Gamze Özcan restorandan çıkıp, 01 T 2759 plakalı taksiye bindi. Ağlayarak Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Batı Köprüsü'ne gelen Gamze Özcan, yol boyunca da nişanlısı ile telefonla konuştu. Köprünün üzerinde sürücüye, "Hava alacağım" diyerek durmasını söyleyen Özcan, araçtan indi. Gamze Özcan köprünün korkuluklarına çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve kurtarma ekipleri geldi.



Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler gece karanlığında genç kızı aradı.



'KIZI BULUN BENİM BAŞIMI YAKMAYIN'



Bu sırada olay yerine gelen Samet G. nişanlısının intihar ettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin tek çocuğu olduğunu belirten Samet G., polislere, "Benim başımı yakmayın. Ben ayrıldım, bu iş bitmişti. Kendisi burada tek, ailesi Sivas'ta. Taksi şoförü neden bırakıyor? Bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti"diye gözyaşı döktü.



Gece boyunca yapılan çalışa sırasında Gamze Özcan'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülerek soruşturma başlatıldı. - Adana