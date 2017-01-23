Nişanlısından Ayrılan Genç Kız İntihar Etti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız intihar etti.



İddiaya göre, Doğanyurt ilçesi Küçüktepe köyünde oturan H.Y. (18) adlı genç kız 2 gün önce nişanlısından ayrıldı. Rabia Y., öğlen saatlerinde evlerinde yemek yaparken kızının bulunduğu odadan tabanca sesi duydu. Odaya koşan anne Rabia Y., kızını kanlar içinde buldu. Ambulans ile Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi. H.Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor. - KASTAMONU