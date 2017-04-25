Nişanlısı ile Bozüyük'e gelip kendi rızasıyla İslam'ı seçti



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tanınmış esnaflarından muhasebeci Ahmet Barış'ın torunu Dilara Barış'ın nişanlısı Hollanda vatandaşı Beandon Nigel Stoc, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Aslen Hollandalı olan ve kendi rızasıyla İslam dinini seçen 29 yaşındaki Beandon Nigel Stoc, Müslüman olunca Bilal ismini aldı. Nişanlısı Dilara Barış, Bilal'in sürekli olarak Mısırlı, Faslı arkadaşlarıyla gezdiğini, onlarla birlikte zaman geçirince de onlardan etkilendiğini söyledi. Barış, ayrıca Bilal'in son 2 senedir de oruç tuttuğunu, bu hafta sonu yapacakları düğünün ardından yeniden Horlanda'ya yerleşeceklerini söyledi.

İhtida merasimi için İlçe Müftülüğünde şahitlerin huzurunda toplanıldı. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunması ve manasının açıklanmasıyla tören başladı. İlçe Müftüsü Selami Bağcı tarafından İslam dininin inanç esaslarıyla ilgili şahsa bilgiler verildi. Daha sonra Kelime-i Şehadet'in ne demek olduğu ve manası şahsa anlatıldı. Ardından şahitlerin huzurunda Beandon Nigel Stoc tarafından Kelime-i Şehadet getirildi. Müslüman olan Beandon Nigel Stoc'a yeni ismi olan Bilal ismiyle hitap edildi. Devamında İlçe Müftüsü Selami Bağcı tarafından dua yapılarak ihtida belgesi verildi. Tören sonrasında İlçe Müftüsü tarafından Bilal'e Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

İlçe Müftüsü Selami Bağcı, ihtida merasimi sonrasında yaptığı konuşmada, "İslam dini hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtaracağımız tek dindir. Biz Müslümanlar olarak dinimizin güzelliklerini pek fazla bilmiyoruz. Dinimizin güzelliklerini bilsek, yaşasak inanın şu yeryüzünde hiçbir gayrimüslim kalmaz. Bugün burada Hollandalı bir vatandaşımız bize kız arkadaşının ailesi aracılığıyla Müslüman olmak için başvurdu. Bizde İlçe Müftülüğü olarak kendisi için ihtida merasimi düzenledik. Kendisine dinimizin güzelliklerini anlattık, paylaşımlarda bulundu. Sizler de yakınları olarak Kur'an-ı Kerim ve ilmihali konusunda ayrıca aklına takılan konularda Bilal'e yardımcı olmanız lazım. Sizlerin takıldığınız konular olursa hiç çekinmeden buyurun gelin. İslam kişinin kendi ibadeti ve duasıyla kendisini geliştirmesidir. İslami yönde ilerlemesidir. İnsanlık Allah katında eşittir, kesinlikle kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Biz dini konularda bilmediği konularda aydınlatırız. Ama ibadetini ve duasını kendisi yapar. Allah ile kul kendisi bir arada olur. Allah mübarek eylesin" dedi.

(İC-MET-Y)