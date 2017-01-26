ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 32 yaşındaki Özgür Özakın ile nişanlısı aynı yaştaki Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarında tartıştıkları sırada 100 metre yükseklikten deniz kenarına düşerek öldüler. Nişanlı çiftin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Nişanlı Çift, 100 Metreden Düşerek Can Verdi
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 32 yaşındaki Özgür Özakın ile nişanlısı aynı yaştaki Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarında tartıştıkları sırada 100 metre yükseklikten deniz kenarına düşerek öldüler.
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