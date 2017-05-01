Nisanda İhracat Yüzde 4 Arttı

Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.

Nisanda İhracat Yüzde 4 Arttı

Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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İhracat, Nisan