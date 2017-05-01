Nisanda İhracat Yüzde 4 Arttı

Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.
Evlilik programlarından sonra sıra Adnan Oktar'a mı geliyor
'1 milyon dolar verseniz de evimi yıktırmam' dedi!
Herkesle kapışan Emre, maç sonunda yine boş durmadı
9 aylık hamile oyuncudan kamera karşısında dans şovu!
Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
"Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar, istifa edecek mi
Rus komutanın çürümeyen cesedinin bir sırrı daha ortaya çıktı
Iraklı futbolcunun yanına gidip "Kokuyorsun" işareti yaptı
Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!