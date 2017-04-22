Nisanda 7 Metre Kar Şaşırtıyor

MESUT VAROL - ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yol kenarında biriken 7 metre yüksekliğindeki karı gören sürücüler, nisan ayında oluşan bu manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor.



Kışın karayolunun kardan kapanması sonucu ulaşımın sağlanamaması ve dünya ile bağlantısının kesilmesi nedeniyle halk arasında "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray karayolunda, nisan ayına rağmen ulaşım zaman zaman aksıyor.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan 2 kilometre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki kar tüneli sayesinde ilçenin yolu bu yıl kapanmazken, havanın ısınmasıyla düşen çığ nedeniyle yol kenarında 7 metreyi bulan kar birikti. Sürücüler ile ilçeye ilk kez gelen bazı vatandaşlar, gördükleri kar kütlesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



"Araçlarımızda zincirle geziyoruz"



Sürücü Aydın Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçesaray yolunun her yıl kar yağışı nedeniyle sürekli kapandığını, bu yıl ise kar tünellerinin de devreye girmesiyle ulaşımda aksamanın düşük seviyeye indiğini söyledi.



Bölgede kış aylarının sert ve yağışlı geçtiğini anlatan Tarakçı, şöyle devam etti:



"Karayolunun kapanmaması için yapılan tüneller bu yıl işimizi çok kolaylaştırdı. Bahçesaray'ı kardan kurtarmak için daha çok tünele ihtiyacımız var. Şu an Antalya'da millet denize giriyor, biz hala araçlarımızda zincirle geziyoruz. Yaz aylarında bile araçlarımızda zincir bulundurmak zorunda kalıyoruz. Nisan ayının son haftasına girdik, hala karla mücadele ediyoruz."



"Kar kalınlığı herkesi şaşırtıyor"



Sürücü Sabri Yayla da kış aylarında çığ nedeniyle ilçe halkının büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.



Kar nedeniyle kapanan yolların ekiplerce açıldığını ancak çığ düşmesi sonucu ulaşımda yine aksama yaşandığını dile getiren Yayla, "Nisan ayında bir yeğenim çığ altında kalarak hayatını kaybetmişti. En büyük sıkıntıyı çığlar yaşatıyor. Devletimiz de tünel yaptı. Bu bizi çok memnun etti ama inşallah diğer çığ noktalarına da tünel yaparlar." diye konuştu.



Sürücü Sıddık Direk de devletin tüm imkanlarını bölge halkının yararına kullandığını vurgulayarak, "Allah devletimizden razı olsun. Çünkü devletimizin bölgeye yaptığı kar tüneli sayesinde bu yıl yolumuz kapanmadı. Kar tünellerinin çok faydasını gördük." diye konuştu.



Yıllardır Bahçesaray-Van karayolunu kullandığını anlatan Salih Dalhan da ilçenin yoğun kar yağışıyla bilindiğini, çığ düşen noktalardaki kar kalınlığının herkesi şaşırttığını ifade etti.