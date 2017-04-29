Nişana Giden Araç Kaza Yaptı: 2 Ölü 9 Yaralı

Bornova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.



Manisa'dan İzmir"e yakınlarının nişanına giden Ahmet Arman yönetimindeki 45 AN 577 plakalı minübüs çevreyolu Çeşme-Otogar yol ayrımında Kaan Erdoğan Karadağ (25) idaresindeki 45 GU 380 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Fadime Arman (37), Münire Arman (67), Burak Arman (10), Ayşe Durgut (34), Tuana Durgut (8), Ömer Asaf Durgut (3), Sıla Şengör (14), Ayla Şengör (38), Rifat Arda Şengör (14) yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Münire Arman ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldıran Rifat Arda Şengör kurtarılamadı.



Cesetlerini savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.



Yaralılardan Tuana Durgut ve Ayla Şengör'ün hayati tehlikesi bulunuyor.