Nisan Yağmuru Çiftçilere 'Deva' Oldu
Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezi Şanlıurfa'da, kurak geçen sonbahar ve kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.
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