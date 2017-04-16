Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Nisan Yağmuru Çiftçilere 'Deva' Oldu
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Nisan Yağmuru Çiftçilere 'Deva' Oldu

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezi Şanlıurfa'da, kurak geçen sonbahar ve kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Nisan Yağmuru Çiftçilere 'Deva' Oldu

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezi Şanlıurfa'da, kurak geçen sonbahar ve kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Sonbahar, Türkiye, Urfa