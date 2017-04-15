Nisan Yağmurları Çiftçiyi Sevindirdi

Çukurova'da Nisan ayı içinde görülen bahar yağmurları, ekim yapan ya da yapacak olan üreticinin yüzünü güldürdü.



Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden olan Çukurova bölgesinde Mart ve özellikle Nisan ayı içinde düşen yağış miktarı, 1. ürün mısır ekimi yapan ve yer fıstığı, ayçiçek gibi ürünleri ekmeye hazırlanan üreticiyi memnun etti.



Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, son iki aydır görülen yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.



Geçen seneye oranla özellikle Nisan ayında yağışlarda artış görüldüğünü de dile getiren Soysal, şöyle konuştu:



"Geçen yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında ortalama 31 kilogram yağış düşmüştü. Bu yıl ilk 3 ayda bu rakam 23 kilogram olarak görüldü. Ancak Nisan ayı içinde yaşanan yağış ortalaması bu ilk 3 ayda görülenin de üzerine çıkmış durumda. Bölgemizdeki yağışlar üreticimiz açısından oldukça sevindirici. Tek sıkıntımız dolu yağma riski. Eğer dolu yağmazsa bu sezon oldukça bereketli geçecek."



Bölgede 1. ürün mısır ekiminin geçtiğimiz ay yapıldığını ve mısırların boy vermeye başladığını dile getiren Sağlam, "1. ürün mısır ekenler ve çok yakın zamanda yer fıstığı ve yağlık ayçiçek ile zeytin ekimi yapacak üreticilerimiz için görülen bu yağışlar oldukça iyi. Ancak daha fazla yağış görüldüğü taktirde toprağın üst kısmının sertleşme riski var. Bunun yaşanmamasını umuyoruz. Eğer ki bu yaşanmazsa üreticimizin bu sezon yüzü gülecektir." diye ifade etti.