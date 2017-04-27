Nisan Yağmurları

Koromuzun Koro Şefi M.Tanju DEMİRKOL yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sanatçılarının katılımıyla vereceği "Nisan Yağmurları" konserine tüm sanat severleri bekliyoruz.

Nisan Yağmurları

Koromuzun Koro Şefi M.Tanju DEMİRKOL yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sanatçılarının katılımıyla vereceği "Nisan Yağmurları" konserine tüm sanat severleri bekliyoruz.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Diyarbakır

İlce : Yenişehir

Mekan : Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yenişehir, İnaloğlu Cd. No: 11

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Nisan Yağmurları

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Sıtkı, Diyarbakır, Yenişehir, Ankara, Konser, Türk, Sanatçı, Hayır
2