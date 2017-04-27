Nisan Yağmurları
Koromuzun Koro Şefi M.Tanju DEMİRKOL yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sanatçılarının katılımıyla vereceği "Nisan Yağmurları" konserine tüm sanat severleri bekliyoruz.
Koromuzun Koro Şefi M.Tanju DEMİRKOL yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sanatçılarının katılımıyla vereceği "Nisan Yağmurları" konserine tüm sanat severleri bekliyoruz.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Diyarbakır
İlce : Yenişehir
Mekan : Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Yenişehir, İnaloğlu Cd. No: 11
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Nisan Yağmurları
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io