Nisan Karı Üreticiyi Tedirgin Etti

Nisan ayında yağan kar fındık üreticisini korkuttu.



Uzmanların günler öncesinden uyardığı 'Nisan Karı' dün gece Giresun'un 600 ve 700 rakımlı yüksek köylerine yağdı. Yağan kar ile yaprak açan fındık dalları beyaz örtüye büründü. Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Nisan karıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şuan için beklemekteyiz, her hangi bir şey demek için erken. 2-3 gün içinde her şey belli olur, bizde bu yönden bahçelerde bu süreç içerisinde gerekli çalışmayı yapacağız" dedi. - GİRESUN