Nisan Karı Ağrı'da Köy Yolunu Kapattı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan bir köyün yolu özel idare ekipleri tarafından açıldı.



Doğubayazıt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Dostali köyünün yolunu ulaşıma kapattı.



Köy muhtarı Hüseyin Özer'in durumu bildirmesiyle İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makinesi ile bölgeye hareket etti.



Ekipler, iş makinesi ile 3 saatlik bir çalışma sonucu karı temizleyerek köy yolunda yeniden ulaşımı sağladı.



Yolu açan iş makinesi operatörü Fikret Doğan, AA muhabirine, "Nisan ayında da karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Köylerde zor durumda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.



Muhtar Özer de yolun açılmasından dolayı ilgililere teşekkür etti.