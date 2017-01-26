Nişan Cinayetine 19 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir'de, nişan töreni ardından akrabalar arasında çıktığı ileri sürülen kavgada av tüfeği ile 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen sanık 19 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.



Eskişehir'de 20 Eylül 2016 tarihinde 71 Evler Mahallesi Orkideler sokak üzerinde bulunan bir nişan töreni dağılımı sırasında, önceden husumet bulunduğu ileri sürülen akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başlamış, kavga sonrasında Ali Dal ile Bilal P. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Dal kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayı sonrasında yakalanan karı koca olan Kemal Ç. ile Fidan Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Ardından tutuklu sanık Fidan Ç, mahkeme heyeti tarafından serbest bırakılmıştı.



Olaya karıştıkları ileri sürülen 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ç. ile tutuksuz sanıklar Fidan Ç., Cemal Ü., Ali Naki Ü. ve Tuncay A. ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan tutuklu sanık Kemal Ç., adalete güvendiğini belirterek, ölümüne neden olduğu iddia edilen Ali Dal ile arasında husumetin bulunmadığını ileri sürdü. Karar öncesinde son sözleri sorulan Fidan Ç. ise, aile ile aralarında husumet bulunmadığını ileri sürerek,"Ben canımı, kızımı onlara gelin olarak verdim. Aramızda husumet olsa neden verelim" dedi.



Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ç.'yi 'Tahrik altında adam öldürmek suçundan' 18 yıl, 'Kasten adam yaralama' suçundan ise 1 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.



Heyet, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi. - ESKİŞEHİR