Nisan ayının ortasında Ağrı'ya lapa lapa kar yağdı



AĞRI - Ağrı'ya Nisan ayının onunda lapa lapa kar yağdı.

Ağrı yeniden kar yağışın etkisi altına girdi. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak sabaha kadar devam eden kar yağışı, kentin cadde ve sokaklarını beyaza büründürdü. Nisan ayında yağan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Kent merkezi ve kırsal alanlarda oldukça etkili olan kar yağışına yolda yürüyen vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti.

Öte yandan araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaştı. Yolda yürüyen ve kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan Musafa Özbay, Nisan ayının ortasında yağan kar yağışı nedeniyle çok şaşırdığını söyledi.

Adıyamanlı olduğunu belirten Özbay, "Kar ne zaman bitecek artık bilmiyorum yani. Biz 40-45 derece havaların sıcak olduğu şehirden geldik. Nisan'ın 10'u olmuş hala kar yağıyor. Yani bünyemiz alışkın değil ama özlemişiz karı. 2-3 gündür yağmıyordu, tekrardan geldi, kendini unutturmadı. Biz baharın gelmesini bekliyorduk. Galiba tişört giyemeyeceğiz, bu gidişle bu montları üzerimizden hiç çıkarmayacağız" dedi.