Nisan ayında Kütahya'lılara kar sürprizi



KÜTAHYA - Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kütahya'nın bir çok ilçesinde özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Nisan ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin altında bir sıcaklıkla geçiren Kütahya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının dahada düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi oldu bereket bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. Karın yağmasından memnuniyet duyduk. Kar berekettir, bereket yağıyor. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştu.

Bu arada, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla mevkinde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı ve zaman zaman araç trafiğinde aksamalara neden olduğunu belirtildi. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan karayolunda zincirsiz olarak yola çıkan bir çok araç yolda kaldı.