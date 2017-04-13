YILMAZ KAZANDIOĞLU - NECMİ ERTUŞ - Hakkari'de kayakseverler ve sporcular, yaklaşık 2 bin 800 rakımdaki merkezde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.



Akdeniz ve Ege sahillerinde denize girilirken Hakkari'de valilik tarafından yaptırılan, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi büyük ilgi görüyor. Nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen yaklaşık 3 metre kar bulunan bölgede, vatandaşlar kaymanın keyfini çıkarıyor, sporcular ise antrenman yapıyor.



"Kayakseverleri Hakkari'ye davet ediyoruz"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, bölgede kayak yapmak için çok müsait bir ortam olduğunu söyledi.



Kayak merkezinde özellikle hafta sonları 2 bin kişiyi ağırladıklarını anlatan Güldal, şöyle konuştu:



"Bölgeye yapılacak yeni tesislerimizle burayı günde 5 bin kişinin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir atmosferi yakalayamazsınız. Türkiye'nin birçok ilinde mart ayı başında tesisler kapanırken bizde kayak yapmaya yetecek kar mevcut. Kayakseverlerimizi Hakkari'ye davet ediyoruz. Gelsinler, bizlerle bu güzel ortamı yaşasınlar istiyoruz."



"Nisan ayında kayak keyfi yapıyoruz"



Kayaksever Dilan Tekçe, Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinin bir bölümünün kapandığını, bir bölümünün de kapanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Hakkari'de nisan ayının ortasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Kayak sezonu mayıs ayının başlarına kadar devam edecek. Burada eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Kayak yapmak isteyen herkesi Hakkari'ye bekliyoruz." diye konuştu.



Zehra Nergis Duran da nisan ayının ortasında Hakkari'de kayak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.