Nisan Ayında Kartepe'de Kar Yağışı Ara Ara Devam Ediyor

Kocaeli ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe, ara ara devam eden kar yağışıyla kar turizmi için gelen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.



Kocaeli'nin bin 850 metre rakımlı en yüksek tepesi olan Kartepe'nin zirvesindeki kayak merkezinde kar yağışı zaman zaman devam ediyor. Zeminin büyük oranda karla kaplı olduğu kayak merkezi ise ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kayak mevsiminin sona erdiği Kartepe'de gelen ziyaretçiler, mevsim sonuna yaklaşıldığı dönemde beyaz örtüyle kaplı doğal güzellikleri görme fırsatı yakalıyor.



Ara ara devam eden yağışın kendilerini de şaşırttığını belirten kayak merkezi Otel Müdürü Abdullah Önder Sıkıcıoğlu, "İki sene önce de yine böyle olmuştu. 23-27 Nisan arasında kar yağmıştı. Tabi bu kar, bizim için çok manalı ve faydalı bir kar değil. Bizim bir an önce sahalarımızı bakıma almamız lazım yaz sezonu için. Biliyorsunuz biz aynı zamanda bir spor oteliyiz, spor merkeziyiz. Haziran ayından itibaren yeni yaptığımız spor salonuyla birlikte hem basketbol hem voleybol hem de salon sporlarına, yine 5 tane UEFA standardındaki futbol sahamızla da futbol takımlarını ağırlıyoruz" dedi.



Kayak odalarını kapattıklarını da ifade eden Sıkıcıoğlu, "Şu anda bu karın güzelliği şöyle, önümüzdeki hafta hava açık görünüyor. Yani misafirler kar görmeye, en azından bu mevsimde, güneşli bir havada kar görmeye, karın tadını çıkarmaya gelebilirler. Böyle bir faydası olabilir görsellik anlamında. Zaten bu dönemler bizim geçiş dönemlerimiz. Daha çok toplantı grupları, hafta sonu misafirlerimizi ağırladığımız dönemlerimiz. Bu mevsimde de karı görmek keyifli ve değişik olabilir insanlar için" diye konuştu. - KOCAELİ