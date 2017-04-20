Nisan Ayında Karla Mücadele

Konya'da, Nisan ayının son günlerine gelinirken Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda yürüttüğü karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi ile Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi arasında kalan ve son kar yağışının ardından kapanan dağ yolunda ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 17 kilometre uzunluğundaki Madenli-Süleymaniye arasındaki stabilize malzeme ile kaplı dağ yolunda karların temizlenmesiyle güzergahın tamamı ulaşıma açıldı.