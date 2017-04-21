Nisan Ayında Kar Sürprizi

Eskişehir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı çevreyi yeniden beyaza bürüdü. Eskişehir halkı Nisan ayında lapa lapa kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sabah erken saatlerde kara dönüştü. Yağan kar ile birlikte şehrin özellikle yüksek kesimleri yerler beyaza büründü. Bazı mahallelerde araçların üzerine kar birikti. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur altında yürüyerek iş yerlerine gidenler şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Meteoroloji verilerine göre; bugün hava sıcaklığının en fazla 8, en düşük 1 derece olması beklenirken, Cumartesi günü yağmurlu 11 ila eksi 1, Pazar günü ise hafif kar yağışlı 9 ila eksi 2 derece olması tahmin ediliyor.



BOLU'DA DA KAR ETKİLİ OLDU



Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Bolu'da, dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinde Gerede ilçesinde kar yağışına dönüştü. Nisan ayının son günlerinde yağan ve ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hafta sonu hava sıcaklıklarının eksilere düşeceği ve Pazar günü Bolu şehir merkezinde karla karışık yağmur beklendiği öğrenildi.



(İHA)