Nisan Ayında Kahramanmaraş'a Kar Sürprizi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı araçların üzerinde 11 santimetreyi bulurken kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.



YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Evlerinden kar yağışına hazırlıksız çıkan vatandaşlar yolda yürümekten zorlanırken araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için tedbirlerini aldılar.

KAR ŞİDDETİNİ DAHA DA ARTTIRACAK

Meteorolojik verilere göre karın şiddetini ilerleyen saatlerde daha da arttırması ve kar kalınlığının artması bekleniyor.