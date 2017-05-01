Nisan Ayında İhracat 11 Milyar 866 Milyon Dolara Ulaştı

Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu. 2017 yılının ilk 4 ayında yüzde 6,7'lik ihracat artışı yakalandı. Son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı.



Çelik, Otomotiv, Madencilik ve Mücevher Sektörleri ihracata güç kattı



Nisan ayında ihracatın sektörel yapısına bakıldığında, genel ihracat artışına en güçlü desteği çelik, otomotiv, madencilik ve mücevher sektörleri verdi. Nisan ayında çelik sektörü ihracatı hammadde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 326 milyon dolar artış göstererek sanayi sektörleri arasındaki oransal bazda en güçlü artışı kaydetti. Otomotiv ihracatı 253 milyon dolar, madencilik sektörü ihracatı 112 milyon dolar ve mücevher sektörü de 100 milyon dolar artış kaydetti. Tarım sektörü ihracatı ise yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Diğer taraftan, nisan ayında Hazır Giyim sektörü ihracatının baz etkisi sebebiyle yüzde 11,1'lik kayıp yaşaması, ihracat artışında sınırlayıcı etkiye neden oldu.



Yılın ilk dört ayına bakıldığında, son yıllarda sürekli olarak görüldüğü üzere otomotiv sektörü, yine ihracata en yüksek katkıyı sunan sektör oldu. Bu dönemde yakalanan 4,5 milyar dolarlık ihracat artışının 1,7 milyar dolarlık kısmı tek başına otomotiv sektöründen geldi. Otomotivin ardından en yüksek ihracat artışı petrol ve hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle çelik ve kimyevi maddeler ve mamülleri sektörlerinde yaşandı. Bu dönemde çelik ihracatı yüzde 43 artışla 4 milyar dolara çıkarken, kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründeki ihracat ise yüzde 17 artışla 5,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Nisan ayında olduğu gibi ilk dört aylık dönemde de Hazır Giyim sektörümüzün ihracatı geriledi.



İhracat artışının yarısına yakını Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı



Nisan ayında en önemli ticaret partnerimiz olan AB'ye ihracat yüzde 3,2 artış yakaladı. Yılbaşından bu yana ise AB'ye ihracat yaklaşık 2,1 milyar dolar artış gösterdi. Bu dönemde toplam ihracat artışının yarısına yakını Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı oldu. AB'den sonra ihracata en büyük katkıyı sunan Kuzey Amerika'ya ihracat yüzde 28,7 artış yakaladı. Bu artışta ABD'ye olan ihracatın yüzde 26,7 artması etkili oldu. Nisan'da Ortadoğu ülkelerine ihracat ise Irak'a olan ihracatın toparlanmasıyla yüzde 8,5 artış kaydetti. Yılbaşından bu yana ihracatın azaldığı Afrika ülkelerinde Nisan ayında da yüzde 5,8 ihracat kaybı yaşandı.



Ülke bazında en dikkat çekici artış Malta'da oldu



Ülke bazında ise nisan ayında en dikkat çekici artışlar Malta, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da yakalandı. Bu ülkelere ihracat sırasıyla yüzde 351, yüzde 99 ve yüzde 50 artış kaydetti. Bu ülkelerin yanı sıra yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde ihracat artışı yakalanan Çin'e ihracat nisan ayında da yüzde 38,3 ile artışını sürdürürken, en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak'a olan ihracat da nisan ayında yüzde 22,8 ile artmaya devam etti. Rusya'ya ihracat ise yüzde 5,4 ile artış kaydetti. Böylelikle, Rusya'ya ihracat ilk 4 ayda yüzde 29,6 artış yakaladı.



Sakarya en büyük katkıyı yapan il oldu



Nisan ayında 47 ilin ihracatı artarken, 33 ilin ihracatında ise gerileme yaşandı. Artış yaşayan iller arasında en dikkat çekici gelişme Sakarya ilinde yaşandı. Önemli otomotiv ihracatçısı illerden olan Sakarya'nın ihracatı nisan ayında yüzde 179,3 artış kaydetti. İlk dört aylık dönemde ise Sakarya'nın ihracatı 1,7 milyar dolar oldu. Sakarya, söz konusu dönemde tek başına ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmiş oldu. Sakarya gibi güçlü ihracat artışı yakalayan bir diğer il ise Elazığ oldu. Elazığ'ın ihracatı nisan ayında yüzde 375,1 artarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 330,8 oldu.



Nisan ayında Şırnak, Hakkari ve Van'ın ihracatları sırasıyla yüzde 19,8, yüzde 65,4 ve yüzde 109,5 artış kaydetti. - İSTANBUL