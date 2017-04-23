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Nisan Ayı Sonunda Kar Sürprizi
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Nisan Ayı Sonunda Kar Sürprizi

Ankara, Bolu ve Eskişehir çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

Nisan Ayı Sonunda Kar Sürprizi

Ankara, Bolu ve Eskişehir çevresinde kar yağışı etkili oluyor. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin altında

Kaynak: Dunya.com

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