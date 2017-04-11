Nisan Ayı'nda kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor



MUŞ - İlkbahar mevsimine girilmesine rağmen Muş'ta karla mücadele çalışması halen devam ediyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede, çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Meteoroloji verilerine göre 2016-2017 kış sezonunda en fazla yağış alan il olan Muş'ta; 9 köy ve 22 mezranın ulaşımını sağladığı Üçevler grup köy yolunda geçtiğimiz hafta başlayan karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgedeki çalışmaları takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, geçtiğimiz kasım ayında yolun ulaşıma kapandığını hatırlattı. Kar yağışının geçit vermemesi üzerine ilkbahar mevsimine kadar bu bölgede çalışma yapılmadığını dile getiren Şeyhmus Yentür, "Burası Üçevler güvenlik yolumuz. Kışın burası geçit vermediği için biz bu yolu açmıyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerimiz, 22 kilometrelik bu yolu bir haftadan beri açma çalışmalarını devam etmektedir ve 4-5 gün içerisinde Üçevler'e ulaşacağız. Yer yer 10 metreyi bulan kar kalınlığı çalışmalarımızı ciddi manada zorlaştırmaktadır. Arkadaşlarımız, 2 tane iş makinesiyle burada çalışma yapmaktadır" dedi.

2016-2017 kış sezonunda 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, "Yıl içerisinde yaklaşık 5,13 metre kar yağdı. 2016-2017 kış sezonunda yaklaşık 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık ve 3 milyon liralık bir harcamamız oldu. Bu yolumuz kasım ayının ortasında ulaşıma kapanmıştı. Şu anda nisan ayının ortasına geldik ve burası halen kapalı" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)