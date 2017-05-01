Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (3)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, halk oylamasının sona ermesi ile birlikte Türkiye olarak yönün ekonomiye çevrileceğini belirterek, Belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından ertelenen yatırım ve tüketim kararlarının da devreye girmesiyle birlikte, ekonomimizde önemli ölçüde bir canlanma yaşanmasını bekliyoruz. Hükümetimizin de gerek yatırımlara gerekse de ihracatçılara sunmuş olduğu desteklerin de etkileriyle birlikte önümüzdeki dönemde ihracatımızın çok daha güçlü bir şekilde artış yakalayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükekşi, nisan ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu dönemde bazı aylarda takvim etkisinden ötürü ortalamanın üzerinde ya da altında ihracat artışları gördüklerini kaydetti.



Nisan ayının da takvim etkisinin negatif olduğu aylardan birisi olduğunu ve ihracat artışının ortalamanın altında gerçekleştiğini belirten Büyükekşi, ayrıca bu ayın ilk yarısında Türkiye'nin referandum gündemine kilitlenmesinin de ihracat artışını sınırlandıran bir başka unsur olduğunu dile getirdi.



Büyükekşi, ülke olarak önemli bir referandumun geride bırakıldığını anımsatarak, milletin kendi geleceği açısından son derece önemli olan bu değişikliğe kendi iradesi ile kararını verdiğini vurguladı.



Yılbaşından bu yana gündemin ilk sıralarında yer alan bu halk oylamasının sona ermesi ile birlikte Türkiye olarak yönün ekonomiye çevrileceğine işaret eden Büyükekşi, "Belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından ertelenen yatırım ve tüketim kararlarının da devreye girmesiyle birlikte, ekonomimizde önemli ölçüde bir canlanma yaşanmasını bekliyoruz. Hükümetimizin de gerek yatırımlara gerekse de ihracatçılara sunmuş olduğu desteklerin de etkileriyle birlikte önümüzdeki dönemde ihracatımızın çok daha güçlü bir şekilde artış yakalayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



-"Toplam ihracat artışının yarısına yakını Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı"



Mehmet Büyükekşi, yılbaşından bu yana dünyanın her köşesinde 252 ülkeye ihracat yapıldığını anımsattı.



Nisan ayında en önemli ticaret partneri olan AB'ye ihracatın yüzde 3,2 artış yakaladığı bilgisini veren Büyükekşi, yılbaşından bu yana bu bölgeye ihracatın yaklaşık 2,1 milyar dolar artış gösterdiğini dile getirdi.



Büyükekşi, yani bu dönemde toplam ihracat artışının yarısına yakınının Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı olduğunun altını çizdi.



AB'den sonra ihracat artışına en büyük katkıyı sunan Kuzey Amerika'ya ihracatın yüzde 28,7 gibi çok güçlü bir artış yakaladığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bu artışta ABD'ye olan ihracatımızın yüzde 26,7 artması etkili oldu. Nisanda Ortadoğu ülkelerine ihracatımız ise Irak'a olan ihracatımızın toparlanmasıyla birlikte yüzde 8,5 artış kaydetti." ifadelerini kullandı.



Büyükekşi, diğer taraftan yılbaşından bu yana ihracatın azaldığı Afrika ülkelerinde nisan ayında yüzde 5,8 ihracat kaybı yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülke bazında ise nisan ayında en dikkat çekici artışlar Malta, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da yakalandı. Bu ülkelere ihracat sırasıyla yüzde 351, yüzde 99 ve yüzde 50 artış kaydetti. Bu ülkelerin yanı sıra yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde ihracat artışı yakaladığımız Çin'e ihracatımız nisan ayında da yüzde 38,3 ile artışını sürdürürken, en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak'a olan ihracatımız da nisan ayında yüzde 22,8 ile güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Diğer taraftan, Rusya'ya ihracatımız yüzde 5,4 artış kaydetti. Böylelikle Rusya'ya ihracatımız ilk 4 ayda yüzde 29,6 artış yakalamış oldu."



-"47 ilin ihracatı artarken, 33 ilin ihracatında ise gerileme yaşandı"



TİM Başkanı Büyükekşi, nisan ayında 47 ilin ihracatı artarken, 33 ilin ihracatında ise gerileme yaşandığını bildirdi.



Artış yaşayan iller arasında en dikkat çekici gelişmenin Sakarya'da yaşandığı bilgisini veren Büyükekşi, önemli otomotiv ihracatçısı illerden olan Sakarya'nın ihracatının nisan ayında yüzde 179,3 artış kaydettiğini kaydetti.



İlk dört aylık dönemde ise Sakarya'nın ihracatının 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Büyükekşi, Sakarya'nın söz konusu dönemde tek başına ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmiş olduğunu dile getirdi.



Büyükekşi, Sakarya gibi güçlü ihracat artışı yakalayan bir diğer ilin ise Elazığ olduğuna işaret ederek, "Elazığ'ın ihracatı nisan ayında yüzde 375,1 artarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 330,8 oldu." ifadelerini kullandı.



Kendilerini sevindiren bir diğer gelişmenin ise adı terörle anılan illerin yakaladıkları ihracat artışları olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Nisan ayında Şırnak, Hakkari ve Van'ın ihracatları sırasıyla yüzde 19,8, yüzde 65,4 ve yüzde 109,5 artış kaydetti. Bölgemizde huzurun tesis edilmesiyle birlikte ekonomik aktivitenin hızlanıyor olması ve bunun ihracatımızı da artırıcı etki yaratması bizler açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.



-"Dostlarımızın açıklamalarını çarpıtarak haber yapıyorlar"



Mehmet Büyükekşi, imaj kampanyalarına ilişkin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin dostları Türkiye'yi dünyaya anlatıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey temsilcileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisi hakkındaki asılsız spekülasyonlara karşı kameraların karşısına geçtiler ve gerçekleri olanca açıklığıyla söylediler. Dediler ki; 'Biz Türkiye ekonomisine inanıyor, güveniyor ve kazanıyoruz. Biz burada kendi hikayemizi yazdık. Siz de gelin ve kendi hikayenizi keşfedin." değerlendirmesinde bulundu.



Bugün 7 büyük hedef pazarda gerçekleştirmeye başladıkları kampanyanın Türkiye ile hesabı olan bazı çevrelerde infial yarattığını aktaran Büyükekşi, kendileri ile birlikte yola çıkan markalara saldırıldığını bildirdi.



Büyükekşi, bu saldırılar karşısında gayet sağduyulu açıklamalar yapan dostlarının açıklamalarının çarpıtılarak haber yapıldığını, amaçların siyasi sonuçlar doğurmak olduğunu dile getirdi.



Ancak hiç kimsenin temelleri gayet sağlam olan Türkiye ekonomisi hakkında yaratmayı arzu ettiği gerçek dışı tedirginlikle kendilerini ve dostlarını korkutamayacağına işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında dile getirdiğimiz gibi bu kampanya, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yeni üst yöneticilerin (CEO) de ekleneceği dinamik bir kampanya. Çekilen ya da eklenmek isteyen firmaların olması normal. Biz kampanyamıza başlarken, ülkemizde faaliyet gösteren 16 yabancı şirketin üst yöneticileri ile çekimlerimizi tamamlamıştık. Ancak, sonrasında bazı firmalar bu kampanyada biz de yer almak istiyoruz dediler. Şu an görüşmelerin devam ettiği firmalar da var. İnşallah, daha geniş bir aile olarak yabancı dostlarımızın ağzından ülkemizi ve barındırdığı potansiyeli anlatmaya devam edeceğiz."



- "AB ile yaşanan siyasi sorunların ihracatımız üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz"



TİM Başkanı Büyükekşi, yaptığı açıklamada AB ile ilişkiler konusuna da değindi.



Avrupa Birliği ülkelerinden ve kurumlarından zaman zaman kendilerini şaşırtan, üzen, beklemedikleri yorumlar, tepkiler ve kararlar geldiğini belirten Büyükekşi, "Bunlara hiç katılmıyor ve yanlış buluyor olsak da, Avrupa Birliği bizim demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere birçok konuda ortak gelecek planı kurduğumuz bir yapı. Türkiye'nin kalkınma çabalarında örnek aldığımız, kendimize hedef olarak belirlediğimiz bir yapı." açıklamasında bulundu.



Büyükekşi, diğer yandan en büyük ticaret ortağı ve en fazla yabancı yatırım aldıkları ülkelerin de Avrupa Birliği ülkeleri olduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın hem siyasi, hem hukuki, hem de ticari olarak Türkiye'nin en önemli partneri olduğunu vurguladı.



Gelişmiş ekonomilerde siyaset ile ticaretin birbirine karışmadığını hatırlatan Büyükekşi'nin şunları ifade etti:



"Siyasi sorun yaşadığımız İsrail'e ihracatımız son yıllarda kararlı bir şekilde artarken, Rusya, Irak ve Mısır ile siyasi sorunlar yaşadığımızda ihracatımızda önemli düşüşler gördük. Gelişmekte olan ülkeler ticareti siyasi bir koz olarak kullanma eğilimde iken, gelişmiş ekonomilerde iki olgu arasında kalın bir çizgi var. Buradan hareketle, AB ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin mevcut durumdan etkilenmeyeceğini öngörüyoruz. Kaldı ki AB nasıl ki Türkiye'nin en önemli ticari partneri ise, ülkemiz de AB ülkeleri için en önemli ihracat kapılarından biri. Bu düşüncelerle bir süredir görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi konusunda da önemli adımlar atıldı. Yani AB ile yaşanan siyasi sorunların ihracatımız üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.



Bu arada işçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm dünyada birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. İşçi ve emekçilerimiz, alın terleriyle akıl terlerini birleştirerek ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli paya sahip. Bu güzel günün barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram havasında kutlanmasını diliyorum."



(Bitti)