Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (1)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolara ulaştı.



TİM, 2017'nin nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.



Buna göre nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 11 milyar 866 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'lük artışla 145 milyar 656 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



(Sürecek)