Nisan Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (1)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolara ulaştı.
TİM, 2017'nin nisan ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 11 milyar 866 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'lük artışla 145 milyar 656 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
(Sürecek)
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