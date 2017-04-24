Kilis'in Musabeyli ilçesi Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında Hüseyinoğlu Köyünde Nisan ayı Halk ve Güvenlik toplantısı yapıldı.



Kaymakam Avcı, Hüseyinoğlu taziye evinde yapılan toplantıda, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek güvenlikten sadece polis ve askerin sorumlu olmadığını, şüpheli görülen her araç ve şahsın güvenlik güçlerine ihbar edilmesi gerektiğini bildirdi. Kaymakam Avcı, "Bölgenize gelen şahıslar gerek hırsızlık gerekse toplumsal infiale neden olabilecek faaliyetler içerisinde kişiler olabilir, terör üyesi kişiler olabilir. Bu nedenle en kısa zamanda güvenlik güçlerimize bilgi verilmesi gerekir. Bundan sonra bu tür toplantıları sürekli olarak düzenleyecek, halkımızın güvenliğini ve olası problemlerine çözüm yollarını hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde arayacağız" dedi. Avcı, toplantıların vatandaşların talep ve isteklerinin dinlenilmesi, daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkın devletten olan taleplerinin yerinde alınarak takip edilmesi amacıyla toplantıların yapılmaya devam edileceğini belirtti. Ayrıca muhtarların ve vatandaşların taleplerini de dinleyen Kaymakam Avcı, misafirperverliklerine teşekkür ederek, kendisine iletilen taleplerin çözümüne ilişkin daire amirlerine talimatlar verdi.



Toplantıya, ilçe protokolü, Hüseyinoğlu, Kızılkent, Balıklı ve Tahtalıkaradut köyleri muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - KİLİS