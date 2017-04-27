Niran Ünsal'ın Eşinden Nikah Masasını Buz Kestiren Espri: 'Hayır' Dedi

İbrahim Gugu ile 8 yıldır aşk yaşayan ve bu ilişkiden iki çocuk sahibi olan şarkıcı Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü.

Çiftin nikahında memurun "evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna "hayır" yanıtını veren Gugu, herkesi şoke etti. Ardından Gugu, "şaka, şaka" diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"EVLENDİK BİZ, ŞÜKÜRLER OLSUN"

Eşi İbrahim Gugu'nun memleketi Giresun Görele'de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele'de evlendik" notunu yazdı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Başörtüsü takmaya başlayan, daha sonra "Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadım" diyerek tesettürü çıkaran Ünsal, eleştirilerin odağı olmuştu.

İşte çiftin nikahından kareler;





