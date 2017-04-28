Niran Ünsal ile Eşinin İmam Nikahını Nihat Hatipoğlu Uçakta Kıydı

Şarkıcı Niran Ünsal, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile Trabzon'da evlendi. Resmi nikahın ardından İstanbul'a dönen çift uçakta Nihat Hatipolu ile karşılaşınca fırsatı kaçırmayıp imam nikahı kıydırdı.

"İMAM NİKAHIMIZ 12 BİN FİTTE KIYILDI"

"Umudumu kesmişken kendimi nikâh masasında buldum" diyen Ünsal, sözlerine şöyle devam etti: "Dönüş uçağında Nihat Hatipoğlu da vardı, dini nikâh kıymasını istedik, bizi kırmadı, 12 bin fitte nikâhlandık."

12 bin fitte kıyılan nikahtan kare;

Niran Ünsal'ın nikahından kareler;





