Nintendo Switch'in Pili Üzebilir!

Nintendo'nun sonraki konsolu Switch hakkında henüz çok fazla şey bilmiyoruz ancak bilgi kırıntıları gelmeye devam ediyor.



Switch'le ilgili son sızıntı, firmanın ABD'deki FCC (Federal Communications Commission) başvurusunu temel alıyor. Buradan cihazın çıkartılmayan bir pille geleceği anlaşılıyor. Switch'in bir "taşınabilir modunun" olacağını düşündüğümüzde, eviniz dışındaki oyun keyiflerinizde pil ömrü kritik önem taşıyabilir.



FCC'nin incelemesinden geçen Switch, teknik olarak bir prototip. Bu nedenle Nintendo'nun konsolu satışa sunmadan önce üzerinde küçük değişiklikler yapması mümkün olabilir. Switch almayı kafaya koyanlar için pilin çıkartılmaması büyük bir sorun teşkil etmeyebilir, ancak bunun dışında satın alma yapmadan önce Switch'i iyice değerlendirmek isteyebilirsiniz.