Nintendo Switch'in Detayları Açıklandı!

Nintendo, yeni Switch konsolunu Ekim'de tanıttı tanıtmasına ama akıllarda oluşan birçok soru işaretini cevapsız bıraktı. Switch'in hem taşınabilen, hem de dock istasyonu yardımıyla TV'ye bağlanabilen bir konsol olduğunu biliyorduk; şimdi ise firmanın yeni yaptığı açıklamayla merak ettiğimiz birçok soru cevap buldu.



Çıkış tarihi



Nintendo'nun açıklamasına göre Switch, dünya çapında 3 Mart'ta satışa sunulacak. Fiyat, her zaman olduğu gibi bölgeye göre değişiklik gösterecek ancak cihazın ABD fiyatının 299,99 dolar olacağı açıklandı.



Teknik özellikler



6,2 inç'lik çoklu dokunmatik ekrana sahip Switch, HD (1280x720) çözünürlük sunuyor. TV istasyonuna bağladığınızda oyunları Full HD oynayabiliyorsunuz. Switch'in 32GB'lık depolama alanı, microSD slotu sayesinde genişletilebiliyor.







Nintendo, Switch'te "özel" bir Nvidia Tegra GPU kullanıldığını söylüyor ancak daha fazla detay vermiyor. Switch, 802.11ac Wi-Fi, yerel ağda sekize kadar konsola bağlanabilme özelliklerine de sahip.



Nintendo, Switch'in pil ömrünün 2,5 saat ile 6,5 saat arasında oynanan oyuna göre değiştiğini söylüyor. Cihaz, USB Type-C portu üzerinden şarj oluyor.



Denetimler



Switch'in ekranı dokunmatik olsa da, oyunları çoğu zaman ekranın iki yanındaki denetimlerle oynayacaksınız. Bu denetimleri ana birimden sökmek de mümkün. Denetimler, titreşimli geri bildirim sundukları gibi, jiroskop ve ivmeölçer sensörlerine de sahipler.



Çevrimiçi hizmetler



Nintendo'ya göre kullanıcılar, çevrimiçi hizmetlerden 2017 sonbaharına kadar ücretsiz faydalanabilecek. Çevrimiçi hizmetler, bu tarihten sonra ücretli hale gelecek. Firma, hizmetle ilgili detayları gelecekteki bir tarihte web sayfasında paylaşacağını söylüyor.



Aksesuarlar



Switch'i satın aldığınızda, sağ ve sol Joy-Con denetimlerine de sahip olacaksınız. Bunun yanında Joy-Con Grip'e, Joy-Con kayışlarına, TV istasyonuna, güç kablosuna ve bir HDMI kablosuna sahip olacaksınız.



Ek aksesuarlar ise şöyle fiyatlandırılıyor:









Ek sağ ve sol Joy-Con denetimler: 49.99 dolar



Joy-Con Charging Grip: 29.99 dolar



Joy-Con Controller seti: 79.99 dolar



Joy-Con Wheel (ikili set): 14.99 dolar



Switch Dock Set: 89.99 dolar



Switch Pro Controller: 69.99 dolar Kaynak: Chip.com.tr