Nintendo Switch ile Karını Katladı

Geçen yılın ilk çeyreğinde sadece 170 milyon dolar kar elde eden Nintendo, Switch ile 2017'nin ilk çeyreğinde karını 1.6 milyar dolara çıkardı.
Ölümünü bile bilen kahinden 3. Dünya Savaşı kehaneti!
Ağlatan sakatlık! Yıldız oyuncunun futbol hayatı bitebilir
Paylaşılamayan ada uğruna ölen askerlerin cesetleri ortaya çıktı!
Tunceli'de PKK'ya darbe! Öldürülen teröristlerin lideri kadın çıktı
Çıkan asılsız haberler, 'Canısı'nın ailesini isyan ettirdi
Kaçırdıkları adamı canlı canlı gömdüler!
Askerlere uygulanan garip test güldürdü
Herkesin gözü önünde bıçağı göğsüne soktu
40 yıllık rüyaya 5 maç kaldı