Nintendo Switch ile Karını Katladı

Geçen yılın ilk çeyreğinde sadece 170 milyon dolar kar elde eden Nintendo, Switch ile 2017'nin ilk çeyreğinde karını 1.6 milyar dolara çıkardı.

Nintendo Switch ile Karını Katladı

Geçen yılın ilk çeyreğinde sadece 170 milyon dolar kar elde eden Nintendo, Switch ile 2017'nin ilk çeyreğinde karını 1.6 milyar dolara çıkardı.

Kaynak: Dunya.com

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Nintendo, Kar
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