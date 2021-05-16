Nimes - Lyon Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Nimes - Lyon maçıdır. Peki Nimes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Nimes - Lyon maçıdır. Peki Nimes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
NİMES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Nimes - Lyon maçı 16 Mayıs Pazar günü (bu akşam) saat 22:00 'da başlayacaktır.
NİMES - LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Nimes - Lyon maçı Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında yayınlanacaktır.
NİMES - LYON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Parc des Princes'da, Stade des Costières'da, Nimes Stadyumu'nda oynanacak.