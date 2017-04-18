Nilvak Öğrencileri 23 Nisan'ı "Olimpiyat Oyunları" ile Kutladı

Özel Nilvak Anaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Olimpiyat Oyunları" ile kutladı.



Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Özel Nilvak Anaokulu 6 yaş öğrencileri renkli bir gösteri sundu. Olimpiyat Oyunları'nı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı (Nilvak) Müdürü Necati Eren, Nilvak Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Erol Gürlek ve aileler izledi.



Başkan Mustafa Bozbey, "Yıllardır çocuklarımızın anaokulundan itibaren bir dünya insanı olmasını istiyoruz. Araştırıp sorgulayan, yabancı dil eğitimini alan, aynı şekilde okuyup sanatla ve sporla iç içe olan çocuklarımız olsun istiyoruz. Bütün bunlarla çocuklarımızın dünya insanı olmalarını sağlayabiliriz. Kurulan Özel Nilvak Koleji ile birlikte bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu anlamda ben öğretmenlerimize ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Aslında çocuklarımız bugün spor alışkanlığını edinecekler ve bundan sonra da sporu, yaşam biçimini dengeleyici bir anlayışla yapacaklar" dedi.



Çocuklar, hazırlanan parkurlarda performanslarını sergilerken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönüllerince eğlenerek kutladılar. - BURSA